Українські спортсменки-красуні поділились яскравими весняними фото у соцмережах
Українські спортсменки радісно діляться позитивом від приходу весни у своїх соцмережах.
Більшість з них опублікувала весняні фото серед квітів з відпочинку або ж у парках під час тренування.
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Наприклад, відома у всьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід опублікувала фото під розквітлим деревом з підписом "Душа квітне" у своєму інстаграмі.
Такою ж світлиною відзначилась і українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Юлія Левченко. Вона виклала ніжне і дуже просте фото з передвеликодньою вербою.
Популярна тенісистка Еліна Світоліна також похизувалась весняним фото і підписала його "Відчуття". Щоправда, зробила вона його не в Україні, а в Монако.
Потішити своїх фанів заквітчаним фото вирішила і українська легкоатлетка, бігунка на середні дистанції, Ольга Ляхова. Вона спитала у своїх підписників "А яка ваша улюблена пора року? Моя – весна!"
Сонячне фото з квіткою у руці з Португалії опублікувала легкоатлетка Ольга Саладуха. Вона спеціалізується в потрійних стрибках і стрибках у довжину.
Кожен день – це новий початок. Дихайте, усміхайтеся, рухайтеся вперед,
– звернулась до своїх фанів спортсменка.
Яскраве фото з Португалії також опублікувала відома Марина Бех-Романчук. Фото з тренування у парку вона підписала "Люблю подорожувати і тренуватися в різних країнах світу! Насолоджуйся!"
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