Українські спортсменки-красуні поділились яскравими весняними фото у соцмережах

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Українські спортсменки показали весняні фото
Українські спортсменки показали весняні фото / Фото із соціальних мереж

Українські спортсменки радісно діляться позитивом від приходу весни у своїх соцмережах.

Більшість з них опублікувала весняні фото серед квітів з відпочинку або ж у парках під час тренування.

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Наприклад, відома у всьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід опублікувала фото під розквітлим деревом з підписом "Душа квітне" у своєму інстаграмі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soul is blooming

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Такою ж світлиною відзначилась і українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Юлія Левченко. Вона виклала ніжне і дуже просте фото з передвеликодньою вербою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou)

Популярна тенісистка Еліна Світоліна також похизувалась весняним фото і підписала його "Відчуття". Щоправда, зробила вона його не в Україні, а в Монако.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feeling ?

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Потішити своїх фанів заквітчаним фото вирішила і українська легкоатлетка, бігунка на середні дистанції, Ольга Ляхова. Вона спитала у своїх підписників "А яка ваша улюблена пора року? Моя – весна!"

Сонячне фото з квіткою у руці з Португалії опублікувала легкоатлетка Ольга Саладуха. Вона спеціалізується в потрійних стрибках і стрибках у довжину. 

Кожен день – це новий початок. Дихайте, усміхайтеся, рухайтеся вперед,
– звернулась до своїх фанів спортсменка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Every day is a new beginning. Breathe , smile, move forward #thought #monday #lovetheplanet #algarvelovers

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

Яскраве фото з Португалії також опублікувала відома Марина Бех-Романчук. Фото з тренування у парку вона підписала "Люблю подорожувати і тренуватися в різних країнах світу! Насолоджуйся!"

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Теги: Новини України Спорт Новини Спорту Еліна Світоліна Легка атлетика Дарія Білодід Юлія Левченко Марина Бех-Романчук
Джерело: 24 канал
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