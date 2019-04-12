Українські спортсменки здобули ще дві медалі на чемпіонаті Європи з боротьби
Українські спортсменки Лілія Горішна й Тетяна Кіт стали володарками срібних медалей на чемпіонаті Європи з боротьби.
У фіналі змагань у ваговій категорії до 53-х кілограмів Горішна з рахунком 3:13 програла 25-річній росіянці Стальвірі Оршуш.
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Бронзові медалі в цій ваговій категорії завоювали білоруска Ванеса Каладзінская і нідерландка Джессіка Блажко.
Тетяна Кіт у ваговій категорії до 57 кг програла у фіналі представниці Угорщини Емеші Барці.
Таким чином Україна вже має сім нагород на чемпіонаті Європи у Бухаресті (Румунія). В активі української команди дві бронзові медалі та три золота.
Олександр Хоцянівський у малому фіналі переміг дворазового призера чемпіонатів Європи поляка Роберта Барана з рахунком 3:2. Таку ж нагороду для України завоював Василь Шуптар. Бронзовий чемпіон світу 2015 року здобув нагороду у ваговій категорії до 65 кг.
У четвер, 11-го квітня, збірна України здобула три золота. Нагороди найвищого гатунку вибороли Алла Черкасова (до 68 кг), Оксани Лівач (до 50 кг) й Ірини Гусяк (до 55 кг).