Українські спортсменки здобули ще дві медалі на чемпіонаті Європи з боротьби

Українські спортсменки Лілія Горішна й Тетяна Кіт стали володарками срібних медалей на чемпіонаті Європи з боротьби.

У фіналі змагань у ваговій категорії до 53-х кілограмів Горішна з рахунком 3:13 програла 25-річній росіянці Стальвірі Оршуш.

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Бронзові медалі в цій ваговій категорії завоювали білоруска Ванеса Каладзінская і нідерландка Джессіка Блажко.

#WrestleBucharest 53kg Medal Match Results

GOLD - Stalvira ORSHUSH (RUS) df. Lilya HORISHNA (UKR), 13-3

BRONZE - Vanesa KALADZINSKAYA (BLR) df. Roksana ZASINA (POL), 2-0

BRONZE - Jessica BLASZKA (NED) df. Tatiana DEBIEN (FRA), 6-4 — United World Wrestling (@wrestling) 12 апреля 2019 г.

Тетяна Кіт у ваговій категорії до 57 кг програла у фіналі представниці Угорщини Емеші Барці.

#WrestleBucharest 57kg Medal Match Results

GOLD - Emese BARKA (HUN) df. Tetyana KIT (UKR), 4-2

BRONZE - Anastasia NICHITA (MDA) df. Mathilde Hélène RIVIERE (FRA), 8-7

BRONZE - Alyona KOLESNIK (AZE) df. Mimi Nikolova HRISTOVA (BUL), via fall — United World Wrestling (@wrestling) 12 апреля 2019 г.

Таким чином Україна вже має сім нагород на чемпіонаті Європи у Бухаресті (Румунія). В активі української команди дві бронзові медалі та три золота.

Олександр Хоцянівський у малому фіналі переміг дворазового призера чемпіонатів Європи поляка Роберта Барана з рахунком 3:2. Таку ж нагороду для України завоював Василь Шуптар. Бронзовий чемпіон світу 2015 року здобув нагороду у ваговій категорії до 65 кг.

У четвер, 11-го квітня, збірна України здобула три золота. Нагороди найвищого гатунку вибороли Алла Черкасова (до 68 кг), Оксани Лівач (до 50 кг) й Ірини Гусяк (до 55 кг).

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