Українські та французькі вболівальники вдруге за день побилися в центрі Львова: фото та відео

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Вболівальники та поліція в центрі Львова
Вболівальники та поліція в центрі Львова / ZAXID.NET

У Львові вдруге відбулася масова сутичка за участі українських та французьких вболівальників. І знову розбороняти їх довелося поліції.

Нагадаємо, ввечері 6 листопада на площі Ринок у Львові близько ста українських і французьких фанатів побилися стінка на стінку. Опісля на місце прибула поліція, однак фанати також розбили і поліцейську машину. Крім того, постраждав один із правоохоронців. За словами свідків, йому розбили голову. У підсумку поліція оточила частину французьких ультрас. Загалом дванадцятьох вболівальників правоохоронці затримали та доправили до відділку, зокрема мовиться про чотирьох львів'ян віком 20 – 22 роки, інші – іноземці. Решті вболівальників вдалося втекти. На місці інциденту залишилося багато розбитих пляшок.

Як це було: Прямісінько у центрі Львова сталася масова бійка українських і французьких фанатів: відео

Однак вже ввечері 7 листопада, незадовго до початку матчу між українською "Олександрією" та французьким "Сент-Етьєном" між фанатами обох команд знову виникла сутичка. За повідомленням ZAXID.NET, чоловіки почали кидатись пляшками, але поліція оперативно відреагувала на інцидент. Правоохоронці розборонили футбольних фанатів, утворивши між ними кордон. 


Фанати та поліція в центрі Львова (фото: ZAXID.NET)

На площу Ринок у Львові (це пішохідна зона) прибули чотири автобуси, які забрали французьких уболівальників на стадіон.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Ліга Європи Спорт Футбол Ультрас Новини Львова ФК Олександрія
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