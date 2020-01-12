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Українські та грузинські борці влаштували масову бійку на міжнародному турнірі: відео

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Бійка українських та грузинських борців / Кадр з відео

Масовою бійкою завершилася зустріч борців вільного стилю з Грузії та України на міжнародному турнірі "Яшар Догу" у Стамбулі.

В півфіналі змагань у ваговій категорії до 79 кілограмів за 10 секунд до фінальної сирени грузинський борець Зураб Ербоцонашвілі вів в рахунку 8:5. В українця Магомеда Закарієв не витримали нерви, і він вдарив суперника в обличчя.

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Ербоцонашвілі дав здачу кривдникові, після чого в конфлікт втрутилися тренери та борці обох команд. Спочатку представник української команди атакував Ербоцонашвілі, зваливши його на килим потужним ударом. А потім вже головний тренер збірної Грузії Георгій Іантбелідзе завдав удар Закаріеву.

Відео бійки українських та грузинських борців на турнірі

Рішенням дисциплінарної комісії Міжнародної федерації боротьби обидва борці дискваліфіковані з турніру в Стамбулі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Вільна боротьба
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