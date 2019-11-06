Українські тенісисти Стаховський і Марченко зачохлили ракетки на турнірі у Словаччині

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Ілля Марченко
Ілля Марченко / btu.org.ua

Українські тенісисти Сергій Стаховський та Ілля Марченко завершили виступ на челленджері в Братиславі (Словаачина). Обидва українці програли в другому колі.

Сергій Стаховський – Стефано Травалья 0:2 (4:6, 5:7)

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Стаховський програв у другому раунді італійцю Стефано Травальї за підсумками двох сетів. Тенісисти провели на корті півтори години. Долю першого сету вирішив єдиний брейк Травальї.

На початку другої партії суперники обмінялися геймами на подачі один одного, а при рахунку 5:5 Стаховський втратив ще один гейм на подачі. Далі італієць "під нуль" подав на перемогу в цьому поєдинку.

Ілля Марченко – Каміл Майхржак 0:2 (6:7, 0:6)

Ілля Марченко програв у другому раунді четвертому сіяному поляку Камілу Майхржаку. Поєдинок тривав близько 70 хвилин.

У першому сеті Марченко відігрався після брейку, а на тай-брейку виконав один міні-брейк проти трьох у суперника.

У другій партії Майхржак взяв три гейми на подачі Марченка, а українцеві не вдалося заробити жодного шансу на брейк.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Сергій Стаховський
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