Українські тенісисти встановили особисті рекорди в міжнародних рейтингах

За підсумками ігрового тижня відразу кілька українських тенісистів показали найкращі результати в кар'єрі в рейтингах WTA і ATP.

19-річна українка Катаріна Завацька піднялася на три позиції і посідає 107 місце у світовій класифікації. 17-річна киянка Дарія Снігур йде 311-ю (+13).

Читайте також: Світоліна та Ястремська потрапили в топ-20 унікального рейтингу WTA за сезон

Лідери українського жіночого тенісу Еліна Світоліна і Даяна Ястремська, як і раніше, йдуть 6 та 22 відповідно. Третя ракетка України Леся Цуренко опустилася на 72 місце (-2), а четверта Катерина Козлова піднялася на 87-ме.

22-річна Ангеліна Калініна, яка минулого тижня дійшла до фіналу турніру ITF у Лас-Вегасі, піднялася на 161 сходинку (+20).



Українські тенісистки в оновленому рейтингу WTA (станом на 11 листопада)

У рейтингу ATP Віталій Сачко поліпшів своє становище одразу на 22 рядки – 630 місце, а Георгій Кравченко – на 117 рядків (679 місце).

Лідер чоловічого тенісу в Україні Сергій Стаховський опустився на одну сходинку і тепер 151-ий. Ілля Марченко піднявся на 3 позиції – 241 місце.