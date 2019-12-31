Українські тенісистки-красуні зустріли новий рік в Австралії: грайливі відео

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Марта Костюк відсвяткували Новий рік в Австралії та вже встигли показати це своїм шанувальникам.

Відео та фото спортсменки опублікували на своїх сторінках в інстаграмі.

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В Австралії святкування розпочалися о 14:30 за київським часом на острові Норфолк, а в 15:00 – на решті території країни.

Даяна Ястремьска виклала відео, де вона на фоні феєрверків у місті Брісбен, що на сході Австралії. До речі, шоу феєрверків у Сіднеї вважається одним із найяскравіших у світі. На фото Ястремська позує у чорній шкіряній мінісукні, яка підкреслює її спокусливу спортивну фігуру.

Марта Костюк також відначила геолокацію у місті Брісбен, опублікувавши відео, на якому вона грайливо танцює.

Варто зазначити, Даяну Ястремську визнали найкращою тенісисткою 2019 року в Україні. У 2019 тенісистка виграла два титули і встановила особистий рекорд в рейтингу, піднявшись на 22-е місце. Українка Марта Костюк також увійшла в топ-200 рейтингу WTA.