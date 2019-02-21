Українські тенісистки відвідали топ-вечірку для учасників турніру в Дубаї: відео

932 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко відпочивають на вечірці тенісистів у Дубаї, де вони взяли участь у турнірі.

Три тенісистки зіграли у турнірі WTA Дубай. Однак Ястремська вилетіла ще у першому колі від Мугуруси, Цуренко дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Халеп. Світоліна ж зіграє у чвертьфіналі проти кривдниці Ястремської.

Читайте також: Коханець Світоліної вперше прокоментував стосунки з українкою

Варто зазначити, що саме Еліна Світоліна у 2018 році виграла турнір у Дубаї.

blog_ava
Є межа відданості Путіну, – експерт про відмову одіозних іноземних політиків їхати до Криму
сьогодні
2459
Теги: Спорт Даяна Ястремська Теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Динамо – Олімпіакос: анонс матчу Ліги Європи
сьогодні 08:08 Динамо – Олімпіакос: анонс матчу Ліги Європи
228
"Атлетіко" зі зручним рахунком переміг "Ювентус": відео
20 лютого 23:58 "Атлетіко" зі зручним рахунком переміг "Ювентус": відео
407
"Шахтар" продовжує полювання за бразильцями: з'явилося два кандидата
20 лютого 22:31 "Шахтар" продовжує полювання за бразильцями: з'явилося два кандидата
258
Українка Журавок здобула срібло чемпіонату Європи з біатлону
20 лютого 19:54 Українка Журавок здобула срібло чемпіонату Європи з біатлону
343
"Динамо" розгромило "Ювентус" у Юнацькій лізі УЄФА
20 лютого 16:32 "Динамо" розгромило "Ювентус" у Юнацькій лізі УЄФА
689
Під час матчу НХЛ шайба ледь не потрапила коментатору в голову: карколомне відео
20 лютого 12:47 Під час матчу НХЛ шайба ледь не потрапила коментатору в голову: карколомне відео
1049
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук