Українські тенісистки відвідали топ-вечірку для учасників турніру в Дубаї: відео

Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко відпочивають на вечірці тенісистів у Дубаї, де вони взяли участь у турнірі.

Три тенісистки зіграли у турнірі WTA Дубай. Однак Ястремська вилетіла ще у першому колі від Мугуруси, Цуренко дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Халеп. Світоліна ж зіграє у чвертьфіналі проти кривдниці Ястремської.

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Варто зазначити, що саме Еліна Світоліна у 2018 році виграла турнір у Дубаї.