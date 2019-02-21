Українські тенісистки відвідали топ-вечірку для учасників турніру в Дубаї: відео
Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Леся Цуренко відпочивають на вечірці тенісистів у Дубаї, де вони взяли участь у турнірі.
Три тенісистки зіграли у турнірі WTA Дубай. Однак Ястремська вилетіла ще у першому колі від Мугуруси, Цуренко дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Халеп. Світоліна ж зіграє у чвертьфіналі проти кривдниці Ястремської.
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Варто зазначити, що саме Еліна Світоліна у 2018 році виграла турнір у Дубаї.
Джерело: 24 Канал
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