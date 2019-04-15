Українські тенісистки встановили особисті рекорди у рейтингу WTA

Дві українські тенісистки почали другий тиждень квітня з особистими рекордами в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Минулого тижня Катаріна Завацька виступала на турнірі WTA в Лугано, де пройшла кваліфікацію, але в першому колі поступилася майбутній фіналістці Ігі Свентек з Польщі. Цей результат дозволив українці піднятися на шість рядків, і тепер вона займає 171 місце.

Ви знали, що Еліна Світоліна може більше не зіграти за збірну України?

15-річна Дар'я Лопатецька впритул піднялася на чотири рядки вгору і наблизилася до топ-250, займаючи 251 позицію.

Українки, які входять до топ-50, не змінили свої позиції в рейтингу: Еліна Світоліна залишається на шостому рядку, Леся Цуренко – на 26 місці, а Даяна Ястремська – на 37 позиції.

У Чемпіонській гонці також без змін в першій вісімці. Еліна Світоліна поки восьма, але в спину дихає Сімона Халеп, перед грунтовим сезоном це дуже небезпечно.

Українки в топ-300 рейтингу WTA

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