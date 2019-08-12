Українські тенісистки встановили особисті рекорди у рейтингу WTA

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 12 серпня, Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлену версію рейтингу в одиночному розряді.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла сьому сходинку. На вершину рейтингу повернулася японка Наомі Осака, яка змістила австралійку Ешлі Барті.

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Даяна Ястремська за підсумками минулого тижня повторила особистий рекорд в рейтингу WTA. Українка, яка вийшла у третє коло турніру в Торонто, піднялася на 32 рядок.

Також свій рекорд на п'ять рядків вдалося оновити Катаріні Завацькій, яка стала 127 номером списку.

У топ-100 розташовується і Катерина Козлова. Не зумівши пробитися в основу турніру в Торонто, українка втратила три місця і опустилася на 73-й рядок.

Вперше в топ-400 піднялася Анастасія Шошина (382 місце/+19), найкращі результати в кар'єрі показали Марина Чернишова (388-е місц /+8) і Вікторія Дема (546/+17), також особистий рекорд встановила 17-річна Анастасія Поплавська (876-е місце/+2).

Українські тенісистки в топ-300 рейтингу WTA (станом на 12 серпня):


 

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська
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