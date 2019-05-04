Українські тенісистки встановили унікальний рекорд у WTA-турі

Українські тенісистки встановили національний рекорд в WTA-турі. Вперше відразу 5 наших спортсменок виступлять на турнірі серії Premier Mandatory в основній сітці в одиночному розряді.

В основу були заявлені Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська. Катерина Козлова і Марта Костюк подолали сито кваліфікації.

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У першому колі наші дівчата отримали наступних суперниць: Еліна Світоліна – Полін Парментьє; Леся Цуренко – Анжелік Кербер; Даяна Ястремська – Кароліна Плішкова.

Марта Костюк та Катерина Козлова можуть зіграти з ще однією тенісисткою з кваліфікації або з кимось із наступних суперниць: Еліс Мертенс, Сімоною Халеп, Даніель Коллінс, Слоан Стівенс, Барбара Стрицова або Чжан Шуай.

Також в парному розряді в Мадриді будуть стартувати сестри Людмила і Надія Кіченок.

Діюча класифікація турнірів WTA була введена в 2009 році. Тоді ж український рекорд в Мадриді встановила Олена Бондаренко, яка пробилася в чвертьфінал, де поступилася майбутній чемпіонці Дінарі Сафіній.

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