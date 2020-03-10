Українські тенісистки втратять всі очки за минулорічний Індіан-Веллс
Тенісний престижний турнір BNP Paribas 2020 скасували через коронавірус. Через це, українські тенісисти втратять очки набрані в минулому сезоні.
Як повідомляє Федерація тенісу України, що крім можливості здобути призові, тенісистки також втратять очки, набрані в минулому сезоні.
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Найбільша втрата буде для першої ракетки України Еліни Світоліної.
- Еліна Світоліна – півфінал в 2019 році – 390 очок.
- Катерина Козлова – кваліфікація і третє коло – 85 очок.
- Леся Цуренко – третє коло – 60 очок.
- Даяна Ястремська – перше коло – 10 очок.
- Людмила і Надія Кіченок – друге коло – 120 очок.
На післяматчевій пресконференції у Монтерреї Еліна Світоліна прокоментувала скасування цього турніру: "Це великий шок для мене, тому що я не знала про це. Напевно, це правильне рішення. Ми бачимо, як у всьому світі люди хворіють і помирають. Якщо вони так вирішили, значить це правильно. Потрібно з чогось починати".
Що таке турнір BNP Paribas Open? Це престижний тенісний турнір, який відбувається в Індіан-Веллс у штаті Каліфорнія. Змагання відбуваються у Тенісному саду Індіан-Веллс на відкритих жорстких кортах.
Додамо, що Еліна Світоліна стала переможницею престижного турніру у Монтерреї (Мексика). Ця перемога дозволила Світоліній повернутись у топ-5 рейтингу найкращих тенісисток WTA.
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