Українські тенісистки втратять всі очки за минулорічний Індіан-Веллс

Тенісний престижний турнір BNP Paribas 2020 скасували через коронавірус. Через це, українські тенісисти втратять очки набрані в минулому сезоні.

Як повідомляє Федерація тенісу України, що крім можливості здобути призові, тенісистки також втратять очки, набрані в минулому сезоні.

До теми Тенісний супертурнір у Індіан-Веллс скасували через коронавірус: офіційна заява

Найбільша втрата буде для першої ракетки України Еліни Світоліної.

Еліна Світоліна – півфінал в 2019 році – 390 очок.

– півфінал в 2019 році – 390 очок. Катерина Козлова – кваліфікація і третє коло – 85 очок.

– кваліфікація і третє коло – 85 очок. Леся Цуренко – третє коло – 60 очок.

– третє коло – 60 очок. Даяна Ястремська – перше коло – 10 очок.

– перше коло – 10 очок. Людмила і Надія Кіченок – друге коло – 120 очок.

На післяматчевій пресконференції у Монтерреї Еліна Світоліна прокоментувала скасування цього турніру: "Це великий шок для мене, тому що я не знала про це. Напевно, це правильне рішення. Ми бачимо, як у всьому світі люди хворіють і помирають. Якщо вони так вирішили, значить це правильно. Потрібно з чогось починати".

Що таке турнір BNP Paribas Open? Це престижний тенісний турнір, який відбувається в Індіан-Веллс у штаті Каліфорнія. Змагання відбуваються у Тенісному саду Індіан-Веллс на відкритих жорстких кортах.

Додамо, що Еліна Світоліна стала переможницею престижного турніру у Монтерреї (Мексика). Ця перемога дозволила Світоліній повернутись у топ-5 рейтингу найкращих тенісисток WTA.

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