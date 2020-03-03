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Українські вболівальники довго не випускали гравців після переможного матчу: відео овацій

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Вболівальники ХК "Дніпро" / УХЛ

Вболівальники хокейного клубу "Дніпро" з Херсона віддячили своїй команді за перемогу.

Ще під час матчу вболівальники "Дніпра" активно підтримували команду. А після гри три хвилини не відпускали хокеїстів в роздягалку, голосно їм аплодуючи.

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Гравці теж віддячили вболівальникам – спочатку перемогли суперника 8:2, а вже після гри – оплесками та колом пошани по майданчику.

Відзначимо, що за підсумками регулярного чемпіонату "Дніпро" фінішує на третьому місці. На стадії чвертьфіналу плей-офф "щуки" зіграють з харківським "Динамо". Матчі відбудуться 12 і 15 березня в Харкові і Херсоні відповідно. При необхідності, 17 березня відбудеться третій, вирішальний, матч в Херсоні.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: ХК Дніпро Новини Спорту Спорт Хокей
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