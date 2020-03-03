Українські вболівальники довго не випускали гравців після переможного матчу: відео овацій
Вболівальники хокейного клубу "Дніпро" з Херсона віддячили своїй команді за перемогу.
Ще під час матчу вболівальники "Дніпра" активно підтримували команду. А після гри три хвилини не відпускали хокеїстів в роздягалку, голосно їм аплодуючи.
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Гравці теж віддячили вболівальникам – спочатку перемогли суперника 8:2, а вже після гри – оплесками та колом пошани по майданчику.
Відзначимо, що за підсумками регулярного чемпіонату "Дніпро" фінішує на третьому місці. На стадії чвертьфіналу плей-офф "щуки" зіграють з харківським "Динамо". Матчі відбудуться 12 і 15 березня в Харкові і Херсоні відповідно. При необхідності, 17 березня відбудеться третій, вирішальний, матч в Херсоні.