Українські вболівальники довго не випускали гравців після переможного матчу: відео овацій

Вболівальники хокейного клубу "Дніпро" з Херсона віддячили своїй команді за перемогу.

Ще під час матчу вболівальники "Дніпра" активно підтримували команду. А після гри три хвилини не відпускали хокеїстів в роздягалку, голосно їм аплодуючи.

Оце так: Український хокеїст Мережко до крові відлупцював росіянина під час матчу – відео

Гравці теж віддячили вболівальникам – спочатку перемогли суперника 8:2, а вже після гри – оплесками та колом пошани по майданчику.

Відзначимо, що за підсумками регулярного чемпіонату "Дніпро" фінішує на третьому місці. На стадії чвертьфіналу плей-офф "щуки" зіграють з харківським "Динамо". Матчі відбудуться 12 і 15 березня в Харкові і Херсоні відповідно. При необхідності, 17 березня відбудеться третій, вирішальний, матч в Херсоні.