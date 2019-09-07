Українські вболівальники на матчі у Литві розгорнули банер до Зеленського: фото

Збірна України грає матч кваліфікації Євро-2020 проти Литви. На матчі у Вільнюсі українці розтягнули банер-звернення до президента України Володимира Зеленського.

Загалом на матч Литва – Україна очікувалося близько тисячі вболівальників. При тому, що стадіон у Вільнюсі вміщає лише п'ять тисяч глядачів.

У першому таймі українські вболівальники розгорнули банер литовською мовою. Том є звернення до президента України Володимира Зеленського, де вболівальники спитали у нього, як просувається у розслідування вбивства Каті Гандзюк. Одну зі сторін банера тримає волонтер та активіст Роман Синіцин.

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Що відомо про справу вбивства Гандзюк?31 липня 2017 року херсонську активістку облили кислотою, коли вона виходила дому. Пізніше від отриманих опіків вона померла.



Кількох фігурантів затримали. Але рідні Катерини кажуть, що це виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.



Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть. Водночас, адвокати вважають причетними до вбивства Каті: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.