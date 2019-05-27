Українські веслувальники вибороли дві золоті нагороди на етапі Кубку світу в Познані

18 Читать новость на русском
Українські веслувальники
Українські веслувальники

Два золота і шість бронзових нагород вибороли українські веслувальники на етапі Кубку світу в Познані.

Переможницями стали Інна Грищун у байдарці на 5000 м. Анастасія Четверікова виграла в каное-одиночці на дистанції 500 м. Третьою на цій дистанції стала Людмила Лузан. Вона ж разом з Анастасією Четверіковою в каное-двійці доповнили свою медальну колекцію бронзами на 200 і 500 м.

На третю сходинку в каное-двійці на дистанції 500 м зійшли бронзові призери Ріо-2016 Дмитро Янчук та Тарас Міщук. Також українські веслувальники фінішували третіми у змішаних категоріях: в "каное-двійці, мікс" – Анастасія Четверікова та Юрій Вандюк, а також в "байдарці-двійці, мікс" – Марія Кічасова-Скорик та Олег Кухарик.

blog_ava
Хто такий Дмитро Разумков: біографія лідера партії "Слуга народу"
сьогодні
6822
Теги: Спорт Водні види спорту
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фінляндія виграла чемпіонат світу з хокею, обігравши у фіналі Канаду: відео
26 травня 23:49 Фінляндія виграла чемпіонат світу з хокею, обігравши у фіналі Канаду: відео
4395
"Зоря" впевнено перемогла "Олександрію" та піднялася на четверте місце: відео
26 травня 21:59 "Зоря" впевнено перемогла "Олександрію" та піднялася на четверте місце: відео
205
Українська гімнастка виборола золоту нагороду на Кубку світового виклику
26 травня 21:00 Українська гімнастка виборола золоту нагороду на Кубку світового виклику
301
Хемілтон виграв гран-прі Монако, Ферстаппен втратив місце на подіумі через штраф: фото та відео
26 травня 18:45 Хемілтон виграв гран-прі Монако, Ферстаппен втратив місце на подіумі через штраф: фото та відео
250
Українка Козлова з перемоги стартувала на Роллан Гаррос і може зіграти проти Світоліної
26 травня 18:01 Українка Козлова з перемоги стартувала на Роллан Гаррос і може зіграти проти Світоліної
219
Новини
Більше новин
Залиште відгук