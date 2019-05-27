Українські веслувальники вибороли дві золоті нагороди на етапі Кубку світу в Познані

Два золота і шість бронзових нагород вибороли українські веслувальники на етапі Кубку світу в Познані.

Переможницями стали Інна Грищун у байдарці на 5000 м. Анастасія Четверікова виграла в каное-одиночці на дистанції 500 м. Третьою на цій дистанції стала Людмила Лузан. Вона ж разом з Анастасією Четверіковою в каное-двійці доповнили свою медальну колекцію бронзами на 200 і 500 м.

На третю сходинку в каное-двійці на дистанції 500 м зійшли бронзові призери Ріо-2016 Дмитро Янчук та Тарас Міщук. Також українські веслувальники фінішували третіми у змішаних категоріях: в "каное-двійці, мікс" – Анастасія Четверікова та Юрій Вандюк, а також в "байдарці-двійці, мікс" – Марія Кічасова-Скорик та Олег Кухарик.