Українські веслувальники завоювали три ліцензії на Олімпійські ігри-2020 на Токіо

Збірна України з веслування на байдарках і каное завоювала три ліцензії на Олімпійські ігри-2020 в Токіо.

У ранковій сесії четвертого дня чемпіонату світу в Сегеді, Угорщина українці виступали в чотирьох фіналах А, повідомляє Федерація каное України.

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Першу ліцензію принесла Марія Кічасова-Скорик, яка стала п'ятою в байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів з результатом 41,46 секунди.

Потім дует Юрія Вандюка та Едуарда Шеметило в каное-двійці на дистанції 1000 метрів прийшов восьмим за 3:49,50 хвилини.

Також байдарка-двійка у складі Марії Повх та Людмили Кукліновської посіла шосте місце на дистанції 500 метрів з показником 1:45,79 хвилини.

Таким чином, медаль Анастасії Четверікової в неолімпійській дисципліні залишається єдиною для збірної України на чемпіонаті світу.