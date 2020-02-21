Українські волейболісти зіграли в Росії на "турнірі пам'яті загиблих військових росіян": фото

У Глухові розгорівся скандал – місцеві волейболісти відправилися до Росії на турнір, присвячений "дню пам'яті про росіян, які виконували службовий обов'язок за межами вітчизни".

Турнір відбувся 16 лютого в місті Рильськ, що неподалік кордону з Україною. У самому місті відбулися урочистості, присвячені російським військовим, які загинули в "гарячих точках" за межами Росії.

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В турнірі взяли участь три команди, а перемогу здобула команда з міста Глухова, що в Україні. Через їх виступ на території країни-агресора виник скандал.

"Ми глибоко обурені тим, що ці люди самовільно взяли на себе відповідальність представляти місто Глухів на території агресора в той час, коли в зоні ООС, внаслідок наступальних дій російських військових ідуть важкі бої, і Україна несе болючі втрати. Ми офіційно заявляємо, що не уповноважували будь-які спортивні команди, чи то об’єднання брати участь у змаганнях на території ворога від імені глухівчан. Ми гнівно засуджуємо цинічний вчинок і відверто провокативні дії з боку людей, які ганьблять наш Глухів та його мешканців", – йдеться в заяві Глухівської міської ради.

При цьому чиновники готують офіційне звернення до Служби Безпеки України та інших правоохоронних органів щодо цього випадку.

Нагадаємо,