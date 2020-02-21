Українські волейболісти зіграли в Росії на "турнірі пам'яті загиблих військових росіян": фото
У Глухові розгорівся скандал – місцеві волейболісти відправилися до Росії на турнір, присвячений "дню пам'яті про росіян, які виконували службовий обов'язок за межами вітчизни".
Турнір відбувся 16 лютого в місті Рильськ, що неподалік кордону з Україною. У самому місті відбулися урочистості, присвячені російським військовим, які загинули в "гарячих точках" за межами Росії.
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В турнірі взяли участь три команди, а перемогу здобула команда з міста Глухова, що в Україні. Через їх виступ на території країни-агресора виник скандал.
"Ми глибоко обурені тим, що ці люди самовільно взяли на себе відповідальність представляти місто Глухів на території агресора в той час, коли в зоні ООС, внаслідок наступальних дій російських військових ідуть важкі бої, і Україна несе болючі втрати. Ми офіційно заявляємо, що не уповноважували будь-які спортивні команди, чи то об’єднання брати участь у змаганнях на території ворога від імені глухівчан. Ми гнівно засуджуємо цинічний вчинок і відверто провокативні дії з боку людей, які ганьблять наш Глухів та його мешканців", – йдеться в заяві Глухівської міської ради.
При цьому чиновники готують офіційне звернення до Служби Безпеки України та інших правоохоронних органів щодо цього випадку.
Нагадаємо,
- в той час як волейболісти з Глухова грали в Росії на турнірі 16 лютого, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
- 17 лютого збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
- А вже зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. В цьому бою загинув 22-річний гранатометник Максим Хитайлов. Він входив до 72 Окремої механізованої бригади. Ще четверо отримали поранення.
- З початку 2020 року проросійські бойовики уже 137 разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 13 військових.
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