Українські волейболістки поступилися Польщі в матчі Чемпіонату Європи

Жіноча збірна України з волейболу програла і третій матч на груповому етапі Чемпіонату Європи 2019. Цього разу українки зазнали поразки від однієї з господарок турніру – збірної Польщі.

Українки доволі добре розпочали, вигравши перший сет. Однак згодом три поспіль сети виграли суперниці. Вони ж і святкували перемогу у матчі.

Польща – Україна 3:1 (20:25, 25:11, 25:22, 25:15)

Найрезультативнішим гравцем матчу стала нападниця господарів майданчика Малвіна Маржек-Годек. Вона здобула 26 очок. У складі збірної України кращою була діагональна Олеся Рихлюк. На її рахунку 17 очок.

Читайте також: Чому ми вас не чуємо на трибунах, – волейболіст різко висловився щодо критики в бік спортсменів

Наступний матч українки проведуть 28 серпня о 21:00 за київським часом. Наші дівчата зіграють проти збірної Словенії. Після цього на них очікує останній матч групового етапу проти Португалії 29 серпня.

Відзначимо, що до наступного раунду виходять чотири команди з кожної групи. Тому шанси на вихід до плей-офф першості Європи у нашої команди ще є.