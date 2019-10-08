Українські зірки НБА Михайлюк та Лень зіграли перші передсезонні матчі за свої клуби: відео

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Олексій Лень
Олексій Лень / Фото з відкритих джерел

Українці Олексій Лень і Святослав Михайлюк взяли участь в перших передсезонних матчах своїх команд. Правда, в обох випадках їх команди зазнали поразки.

"Детройт Пістонс" відіграли першу гру, на домашній арені поступившись "Орландо" – 91:115. Українець Святослав Михайлюк в цьому матчі провів 15 хвилин на паркеті. 

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За цей час він набрав 8 очок (3-8 з гри, 2-5 триочкові), зробив 3 підбирання та віддав 1 передачу при 1-й втраті.

Детройт – Орландо відеоогляд матчу

"Атланта" разом з Ленем поступилася "Нью-Орлеану" (109:133), але сам Олексій став другим за результативністю в команді.  Він набрав 14 очок, зробив 3 підбирання, реалізував два з чотирьох дальніх кидків.

Варто зазначити, що перший номер драфту НБА Зайон Вільямсон, який виступав за "пеліканів", набрав всього на два очки більше. При цьому Вільямсон відіграв 27 хвилин, а Лень – всього 15.

Нью-Орлеан – Атланта відеоогляд матчу

Наступний матч "Пістонс" проведуть 10 жовтня проти "Даллас Маверікс", а "Атланта" в цей же день зіграє проти "Орландо Меджік".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Баскетбол NBA Святослав Михайлюк Олексій Лень
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