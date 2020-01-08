Українських спортсменів застерегли від поїздок на Близький Схід через події в Ірані

Федерація легкої атлетики України звернулася до спортсменів та тренерів не відвідувати Близький Схід найближчим часом. Все через події в цьому регіоні – авіакатастрофу українського літака та загострення ситуації між Іраном та США.

Нагадаємо, 8 січня в Ірані після вильоту з аеропорту розбився український літак, який летів в Київ. Усі 177 осіб, що перебували на його борту – загинули. Перед тим Іран обстріляв з ракет американські військові бази в Іраку. Так Іран відповів на вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані. Вбили його за особистим наказом президента США Дональда Трампа.

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Відтак у Федерації легкої атлетики доручили тренерському штабу національної збірної команди України з легкої атлетики не планувати та не проводити жодних офіційних заходів (тренувальних зборів та участь в змаганнях) в країнах Близького Сходу.

ФЛАУ звернулася до спортсменів та тренерів з проханням утриматися від поїздок в цей регіон задля власної безпеки. А також звернулася до Міністерства закордонних справ України з проханням надати детальні рекомендації щодо країн та територій, які є зонами ризику.