Українських тренерів називають "фізруками", може, варто прислухатися, – Вернидуб

Екс-головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб прокоментував професійний рівень українських коучів.

Юрій Вернидуб дав інтерв'ю "Футбол 24", в якому розповів про свої критерії при виборі нового клубу.

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Скільки у мене було пропозицій? Якщо чесно, не рахував. Але, чи не лукавлячи, скажу: їх було дуже багато. Їжджу, знайомлюся... Взяти команду – можна. Це не важко. Але брати її на день, два чи півроку – нецікаво. Я не кажу, що моя наступна команда повинна бути грандом. Однак вона повинна володіти хорошими умовами для тренувального процесу, і ставити перед собою дуже серйозні цілі – стати чемпіоном або, як мінімум, бути в трійці, пробитися в єврокубки.



Я не хочу образити наш, український тренерський штаб. Але є така завищена самооцінка – "ми все знаємо, все вміємо, нас не треба вчити, ми – суперфахівців". Але, на жаль, після матчів вас називають "фізруками". Може бути, варто прислухатися? Футбол на місці не стоїть – він розвивається,

– сказав Юрій Вернидуб.

Вернидуб був головним тренером "Зорі" в період 2011-19 років, за цей час луганський клуб під його керівництвом ставав бронзовим призером чемпіонату України (2017) і доходив до фіналу Кубка України (2016).

Після перших 7 турів нового сезону "Зоря" займає 4-е місце в турнірній таблиці і зіграє з "Маріуполем" в суботу, 21 вересня.