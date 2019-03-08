Українським футболістом цікавиться "Баварія", – тренер збірної України

Тренер збірної України U-17 Володимир Єзерський розповів про трьох найбільш перспективних українських футболістів. За словами наставника, одним з гравців уже цікавляться топ-клуби.

Єзерський розповів, що в Німеччині є гравець українського походження Ерік Шуранов, який грає за Нюрнберг U-16.

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Футболіст уже залучається за U-19 та головну команду "Нюрнберга".

"У футболіста є бажання грати за Україну, його батько родом із Дніпропетровська. Хлопець прибув на збори, набив на бутсах "синьо-жовтий" прапор й сказав, що хоче грати за Україну", – розповів Єзерський.

Водночас у талановитого футболіста є можливість виступати й за збірну Німеччини. Окрім того Ерік Шуранов має пропозиції від топ-клубів.

Я знаю, що в нього є зараз конкретна пропозиція від "Баварії" Мюнхен і від ще деяких топ-клубів. ФФУ вже знають і попросили, щоб я його ввів, щоб з ним розвивався далі,

– сказав тренер збірної U-17.

Як зазначив Єзерський, батько й сам футболіст не проти грати за збірну України.

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