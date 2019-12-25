Українським клубам видаватимуть ліцензії за умови наявності жіночої команди

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про зміни в українському футболі. Павелко заявив, що із сезону 2021/2022 клуби отримуватимуть ліцензію за умови, що в їхній структурі буде жіноча або дівоча команда.

Наразі рішення про те, що клуби повинні мати у структурі жіночу команду не прийняте.

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У розвитку футболу в країні ми не тупцюємо на місці. Зараз ми, наприклад, плануємо справжню революцію в жіночому футболі. Ми впритул підійшли до ухвалення рішення, відповідно до якого починаючи із сезону-2021/2022 професіональні клуби отримуватимуть ліцензію за умови, що в їхній структурі буде жіноча або дівоча команда.



У світі вже нерідкі випадки, коли на матчах жіночих команд збирається по 40-50 тисяч глядачів. І хоча наш жіночий футбол і футзал має певні успіхи, потенціал у цього напряму футболу дуже великий! Окрім цього, на нас чекає й реформування турніру U-21, системи змагань у ДЮФЛ,

– цитує Павелка сайт УАФ.

Що відомо про жіночий футбол в Україні?На цей момент існують Вища та Перша ліга з жіночого футболу. У двох лігах виступають по 10 команд. Чинним чемпіоном України є "Житлобуд-2". Найтитулованіший жіночий клуб – "Житлобуд-1".