Українським спортсменам значно підвищили стипендії: скільки отримуватимуть переможці Олімпіад

В уряді вирішили подбати про українських спортсменів та їх тренерів. Тому значно збільшили їх фінансове забезпечення.

Уряд затвердив проект Указу Президента України "Про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів". Якщо зараз стипендія для переможця Олімпіади становить 15 тисяч гривень, для чемпіона світу – 12 тисяч гривень, то, відповідно до проекту Указу, вона становитиме 16 та 13 прожиткових мінімумів відповідно.

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"Чемпіони Європи претендуватимуть на стипендію розміром 9 прожиткових мінімумів, 8 і 7 за друге та третє місця. Тренери отримуватимуть 50% від розміру стипендії своїх спортсменів", – запевнив міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

Прожитковий мінімум в Україні з 1 липня зріс до 1936 гривень. З 1 грудня 2019 року він має становити 2029 гривень. Таким чином переможець Олімпіади отримуватиме 30976 гривень та 32464 гривень з 1 грудня 2019 року. Чемпіони світу – 25168 та 26377 гривень відповідно.

Отримуватимуть кошти й молоді спортсмени. Ті, хто посів 1-3 місця на чемпіонатах світу у найближчій до дорослих віковій групі мають отримувати від 8 до 6 прожиткових мінімумів (це від 19 до 13 тисяч гривень на сьогодні), на чемпіонатах Європи – від 6 до 4 прожиткових мінімумів. Для переможців і призерів Юнацьких Олімпійських ігор, чемпіонатів світу або Європи серед юніорів (юніорок) – 3 прожиткових мінімуми.