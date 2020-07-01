Український боксер Дерев'янченко проведе бій за титул WBC
Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко може отримати третій шанс завоювати титул чемпіона світу. Українець близький, щоб отримати поєдинок за чемпіонський пояс WBC.
Чемпіон WBC налаштований на бій з українцем
Ронні Шилдс, тренер чемпіона світу в середній вазі за версією WBC Джермалла Чарло, – назвав Дерев'янченка головним претендентом на бій з американцем. Про це повідомляє Boxing Scene.
Варте уваги: Команда українця Дерев'янченка заговорила про бій з Альваресом
Прямо зараз у нас є хлопець, який перебуває на першому місці у світовому рейтингу, це Сергій Дерев'янченко. Ми стежимо за ним і він виглядає фаворитом на статус нашого наступного суперника,
– заявив Ронні Шилдс.
Що відомо про Чарло?30-річний американець ставав чемпіоном світу у 1-й середній вазі, а нині є чинним володарем титулу WBC у середній вазі. Непереможний боксер провів 30 бої на професійному ринзі.
У пріоритеті боксерів Канело
Що Чарло, що Дерев'янченко прагнуть отримати бій з мексиканцем Саулем Альваресом.
Та поки Канело відмовляється від зустрічі з обома боксерами.
ЗМІ повідомляли, що Альварес і Дерев'янченко проводять переговори про бій. Однак у мексиканця швидко спростували інформацію.
Натомість команда українця розраховує, що бій відбудеться.
Третій шанс українця
- Сергій двічі намагався завоювати титул IBF у середній вазі. У жовтні 2018 року Сергій програв Деніелю Джейкобсу.
- Уже за рік Дерев'янченко отримав другий шанс. У поєдинку за вакантний титул він скандально програв Геннадію Головкіну.
- Хоча українець побував у нокдауні, протягом поєдинку саме він домінував. Однак перемогу суперечливим рішенням суддів віддали Головкіну.