Український боксер готовий дати бій Ломаченку

Срібний призер Олімпійських ігор 2012 року Денис Берінчик готовий дати бій землю Василю Ломаченко. Обидва українці виступають у легкій ваговій категорії.

Берінчик не в планах Ломаченка

Промоутер Берінчика Олександр Красюк у прямому ефірі XSPORT прокоментував можливий поєдинок Дениса з Ломаченком.

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Берінчик готовий. А в Ломаченка, я сумніваюся, що є такі плани,

– заявив гендиректор K2 Promotions.

Ломаченко – чинний чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO. Натомість Берінчик – інтернаціональний чемпіон за версією WBO.

У рейтингу WBO Берінчик посідає 4 сходинку, що поки не дає йому право на обов'язковий бій з українським чемпіоном.

Красюк заявив, що докладе багато зусиль, щоб Берінчик отримав чемпіонський титул.

Він хоче, щоб Денис увійшов в історію України як один з олімпійських призерів, які проявили себе у професійному боксі.

Шляхи Ломаченка і Берінчика