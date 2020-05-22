Український боксер готовий дати бій Ломаченку
Срібний призер Олімпійських ігор 2012 року Денис Берінчик готовий дати бій землю Василю Ломаченко. Обидва українці виступають у легкій ваговій категорії.
Берінчик не в планах Ломаченка
Промоутер Берінчика Олександр Красюк у прямому ефірі XSPORT прокоментував можливий поєдинок Дениса з Ломаченком.
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Берінчик готовий. А в Ломаченка, я сумніваюся, що є такі плани,
– заявив гендиректор K2 Promotions.
Ломаченко – чинний чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO. Натомість Берінчик – інтернаціональний чемпіон за версією WBO.
У рейтингу WBO Берінчик посідає 4 сходинку, що поки не дає йому право на обов'язковий бій з українським чемпіоном.
Красюк заявив, що докладе багато зусиль, щоб Берінчик отримав чемпіонський титул.
Він хоче, щоб Денис увійшов в історію України як один з олімпійських призерів, які проявили себе у професійному боксі.
Шляхи Ломаченка і Берінчика
- Попередній бій Берінчик провів 22 лютого. У Броварах Берінчик здолав Ектора Сармієнто. Поки ім'я наступного суперника Дениса не повідомляється.
- Натомість Ломаченко виходив у ринг ще 31 серпня 2019 року. Василь здолав Люка Кемпбелла і завоював титул WBC.
- Ломаченко наступний бій має провести проти Теофімо Лопеса.
- Берінчик уже коментував можливий поєдинок з Ломаченком. На його думку, наразі цей бій неможливий.