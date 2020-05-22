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Український боксер готовий дати бій Ломаченку

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Денис Берінчик
Денис Берінчик / K2Promotions Ukraine

Срібний призер Олімпійських ігор 2012 року Денис Берінчик готовий дати бій землю Василю Ломаченко. Обидва українці виступають у легкій ваговій категорії.

Берінчик не в планах Ломаченка

Промоутер Берінчика Олександр Красюк у прямому ефірі XSPORT прокоментував можливий поєдинок Дениса з Ломаченком.

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Берінчик готовий. А в Ломаченка, я сумніваюся, що є такі плани,
– заявив гендиректор K2 Promotions.

Ломаченко – чинний чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO. Натомість Берінчик – інтернаціональний чемпіон за версією WBO.

У рейтингу WBO Берінчик посідає 4 сходинку, що поки не дає йому право на обов'язковий бій з українським чемпіоном.

Красюк заявив, що докладе багато зусиль, щоб Берінчик отримав чемпіонський титул.

Він хоче, щоб Денис увійшов в історію України як один з олімпійських призерів, які проявили себе у професійному боксі.

Шляхи Ломаченка і Берінчика

  • Попередній бій Берінчик провів 22 лютого. У Броварах Берінчик здолав Ектора Сармієнто. Поки ім'я наступного суперника Дениса не повідомляється.
  • Натомість Ломаченко виходив у ринг ще 31 серпня 2019 року. Василь здолав Люка Кемпбелла і завоював титул WBC.
  • Ломаченко наступний бій має провести проти Теофімо Лопеса.
  • Берінчик уже коментував можливий поєдинок з Ломаченком. На його думку, наразі цей бій неможливий.
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Василь Ломаченко Денис Берінчик Бокс
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