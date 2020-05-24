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Український боксер Гвоздик зустрінеться з російським чемпіоном світу

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Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / GETTY IMAGES

Ексчемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик може отримати шанс завоювати новий титул. У команді росіянина Дмитра Бівола, який є володарем поясу WBA, розглядають кандидатуру Гвоздика.

У пріоритеті Бівола бій з чемпіоном світу

Менеджер російського боксера Вадим Корнілов в ефірі Luckypunch.net повідомив, що його підопічний може провести бій проти Олександра Гвоздика.

До речі Російський боксер Бетербієв готовий провести реванш з Гвоздиком

Він сказав, що такий поєдинок можливий, якщо у Бівола не буде інших варіантів.

Якщо це комусь буде цікаво, якщо хтось захоче за це заплатити або показати, то ми будемо обговорювати всі варіанти,
– сказав менеджер Бівола.

За його словами, у пріоритеті бій з іншим чемпіоном світу або боксером, який високо у рейтингу.

  • На цей момент Гвоздика нема в рейтингу WBA. У рейтингу WBC українець третій, у рейтингах IBF і WBO – сьомий.

Але, якщо інших варіантів не буде, то бій з Олександром Гвоздиком дуже цікавий. Це хороший бій, цікавий,
– підсумував Корнілов.

Чемпіонський шлях Гвоздика

  • Гвоздик став чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі у грудні 2018 року. Українець нокаутував Адоніса Стівенсона.
  • Після цього українець провів успішний захист титулу проти Дуду Нгумбу в березні 2019-го.
  • У жовтні цього ж року Гвоздик втратив титул. В об'єднавчому поєдинку з чемпіоном IBF Артуром Бетербієв Гвоздик програв технічним нокаутом.
  • Олександр висловлює бажання рухатися до титулу за версією WBO. Наразі цей пояс є вакантним.

Хто такий Бівол?29-річний російський боксер. Провів 17 поєдинків на професійному ринзі і всі виграв (11 нокаутом). У 2016 році переміг українця Євгена Махтієнка.

Автор: Михайло Гема
Теги: Гвоздик – Стівенсон Новини Спорту Спорт Бокс
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