Український боксер Гвоздик зустрінеться з російським чемпіоном світу

Ексчемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик може отримати шанс завоювати новий титул. У команді росіянина Дмитра Бівола, який є володарем поясу WBA, розглядають кандидатуру Гвоздика.

У пріоритеті Бівола бій з чемпіоном світу

Менеджер російського боксера Вадим Корнілов в ефірі Luckypunch.net повідомив, що його підопічний може провести бій проти Олександра Гвоздика.

До речі Російський боксер Бетербієв готовий провести реванш з Гвоздиком

Він сказав, що такий поєдинок можливий, якщо у Бівола не буде інших варіантів.

Якщо це комусь буде цікаво, якщо хтось захоче за це заплатити або показати, то ми будемо обговорювати всі варіанти,

– сказав менеджер Бівола.

За його словами, у пріоритеті бій з іншим чемпіоном світу або боксером, який високо у рейтингу.

На цей момент Гвоздика нема в рейтингу WBA. У рейтингу WBC українець третій, у рейтингах IBF і WBO – сьомий.

Але, якщо інших варіантів не буде, то бій з Олександром Гвоздиком дуже цікавий. Це хороший бій, цікавий,

– підсумував Корнілов.

Чемпіонський шлях Гвоздика

Гвоздик став чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі у грудні 2018 року. Українець нокаутував Адоніса Стівенсона.

Після цього українець провів успішний захист титулу проти Дуду Нгумбу в березні 2019-го.

У жовтні цього ж року Гвоздик втратив титул. В об'єднавчому поєдинку з чемпіоном IBF Артуром Бетербієв Гвоздик програв технічним нокаутом.

Олександр висловлює бажання рухатися до титулу за версією WBO. Наразі цей пояс є вакантним.

Хто такий Бівол?29-річний російський боксер. Провів 17 поєдинків на професійному ринзі і всі виграв (11 нокаутом). У 2016 році переміг українця Євгена Махтієнка.