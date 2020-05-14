Український боксер Редкач кинув виклик Ломаченку

Український боксер Іван Редкач пропонує бій своєму іменитому земляку Василю Ломаченку. Редкач пропонує Василю зустріч перед Теофімо Лопесом, з яким Ломаченко мав битися 30 травня.

Редкач у соціальних мережах запропонував Ломаченку перейти в його дивізіон. Обидва боксери виступають у різних вагових категоріях.

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Василь Ломаченко на цей момент чемпіон світу в легкій вазі. Натомість Редкач виступає у середній вазі.

Картина маслом. Бій скасували у брата у Христі. Вася, переходь у 140 фунтів, радий буду тебе бачити в новій вазі. Якраз ти хотів проміжний бій перед Теофімо Лопесом, давай зробимо,

– написав Редкач.

У своєму дописі Іван використав зображення президента Росії Володимира Путіна і колишнього прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва на тлі портрета Ломаченка, а в геолокації відзначена Києво-Печерська Лавра.

Хто такий Редкач?33-річний український боксер, виступає в напівсередній вазі. Провів 30 бої, здобув 23 перемоги та зазнав 5 поразок. У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.

Нещодавно Редкач звинуватив тренера Олександра Усика у наявності російського паспорта. Як доказ Редкач заявив, що Сергій Лапін взяв участь у чемпіонаті Росії.

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Без російського паспорта Лапін не міг битися на чемпіонаті Росії. Під час виходу в ринг Лапін був оголошений представником так званої "Республіки Крим".

Тренер Усика відкидає усі звинувачення.

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