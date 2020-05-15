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Український боксер розповів про гучні плани на бій з росіянином

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Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / Top Rank

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) заявив про бажання повернути собі чемпіонський титул, щоб згодом провести реванш з Артуром Бетербієвим.

Гвоздик розповів в інтерв'ю Instagram-сторінці Ready to Fight, що прагматично оцінює ситуацію в дивізіоні, і не вірить в реванш з Артуром Бетербієвим вже в наступному поєдинку.

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"Хотів би я реванш? Звичайно! Я буду робити все для того, щоб отримати такий бій. Але я прекрасно розумію, що про реванш не може бути й мови. Зараз потрібно бути максимально прагматичним. По-перше, потрібно відновити довіру і увійти до бойового ритму", – зізнався Гвоздик.

Моя мета – стати чемпіоном за іншою версією. Після цього я зміг би провести об'єднавчий бій з Артуром. Звичайно, якщо він збереже титули. Але я думаю, що вони у нього будуть, оскільки зараз він найсильніший напівважковаговик.

  • Минулої осені Гвоздик програв Бетербієву, поступившись росіянину чемпіонський титул за версією WBC. Для Олександра ця поразка стала першою в кар'єрі.
  • Нещодавно українець зізнався, що мав повернутися на ринг в травні, в бою з американцем Джессі Хартом, але через пандемію коронавірусу переговори були скасовані.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Гвоздик – Бетербієв Олександр Гвоздик Бокс Спорт
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