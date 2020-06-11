28-річний український захисник бельгійського клубу "Кортрейку" Андрій Бацула виступатиме за мінське "Динамо". Клуб орендував гравця на 1 рік.

У своїй новій команді футболіст виступатиме під 29-м номером. Про це повідомляє офіційний сайт мінського клубу.

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Що відомо про Андрія Бацулу

Бацула народився в Кременчуці 6 лютого 1992 року. Є вихованцем місцевої школи футболу. У 2009 році став футболістом полтавської "Ворскли", проте за основний склад "зелено-білих" не зіграв жодного матчу.

На правах оренди виступав за рідний клуб "Кремінь" до літа 2014 року, після чого перейшов до кіровоградської "Зірки", в складі якої виступав до літа 2017 року. У складі цього клубу провів 87 матчів, в яких набрав 23 результативних бали (9+14). У стані "червоно-жовтих" виступав разом з Дмитром Білоногою.

У липні 2017 го року став футболістом "Олександрії", де виступав протягом одного сезону. У стані "жовто-чорних" провів 32 матчі, набрав три результативних бали (1+2). Грав в плей-офф Ліги Європи проти борисівського БАТЕ.

У серпні 2018-го перейшов в "Кортрейк", де виступав до сих пір. У стані бельгійців відіграв 29 матчів, набравши три результативних бали (1+2).