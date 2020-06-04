Український баскетбольний клуб "Київ-Баскет" відмовився від прямої путівки до групового раунду Ліги чемпіонів. Кияни отримали запрошення виступити у Лізі чемпіонів від ФІБА (Міжнародна федерація баскетболу).

Тренер клубу нарікає на бюджет

Головний тренер "Київ-Баскет" Айнарс Багатскіс пояснив, що для участі в Лізі чемпіонів потрібен інший рівень бюджету. Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута.

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На думку Багатскіса, щоб побудувати солідну команду, потрібно більше ресурсів, аніж мають кияни.

Український клуб все ще може стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів. У випадку поразки "Київ-Баскет" автоматично перейде у Кубок Європи.

Зазначимо, що Ліга чемпіонів лише третій за силою баскетбольний турнір Європи.

У минулому сезоні "Київ-Баскет" виступав в Кубку Європи. Кияни вийшли до 1/4 фіналу, де програли турецькому клубу "Каршіяка".

Чемпіонат України 2019/20 завершений достроково

Через пандемію COVID-19 чемпіонат України одним з перших у Європі був достроково завершений.

Чемпіоном був названий "Дніпро", друге місце зайняв "Київ-Баскет", а третє – "Прометей" з Кам'янського.