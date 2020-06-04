Український клуб відмовився від прямої путівки у Лігу чемпіонів
Український баскетбольний клуб "Київ-Баскет" відмовився від прямої путівки до групового раунду Ліги чемпіонів. Кияни отримали запрошення виступити у Лізі чемпіонів від ФІБА (Міжнародна федерація баскетболу).
Тренер клубу нарікає на бюджет
Головний тренер "Київ-Баскет" Айнарс Багатскіс пояснив, що для участі в Лізі чемпіонів потрібен інший рівень бюджету. Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута.
До речі Найкраща баскетболістка Європи: українка Ягупова несподівано переходить у російський клуб
На думку Багатскіса, щоб побудувати солідну команду, потрібно більше ресурсів, аніж мають кияни.
Український клуб все ще може стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів. У випадку поразки "Київ-Баскет" автоматично перейде у Кубок Європи.
- Зазначимо, що Ліга чемпіонів лише третій за силою баскетбольний турнір Європи.
У минулому сезоні "Київ-Баскет" виступав в Кубку Європи. Кияни вийшли до 1/4 фіналу, де програли турецькому клубу "Каршіяка".
Чемпіонат України 2019/20 завершений достроково
Через пандемію COVID-19 чемпіонат України одним з перших у Європі був достроково завершений.
Чемпіоном був названий "Дніпро", друге місце зайняв "Київ-Баскет", а третє – "Прометей" з Кам'янського.