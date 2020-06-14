Український легіонер відзначився дублем за півгодини у європейському чемпіонаті
Український півзахисник "Нимме Калью" Владислав Хомутов зробив дубль в матчі 7 туру чемпіонату Естонії проти "Калева" (4:0).
Калев – Нимме Калью 0:4
Голи: Хомутов, 3, 36, Паур, 51, 90+2
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Дубль Владислава Хомутова
"Калев" на своєму полі приймав "Нимме" і вже за підсумками першого тайму поступався з рахунком 0:2. Автором обох голів став український півзахисник Владислав Хомутов, який відзначився на 3-й і на 36 хвилинах.
Зазначимо, що у гостей у стартовому складі з'явилось одразу троє українців – захисники Владислав Веремєєв і Андрій Маркович та півзахисник Владислав Хомутов. Ексгравець "Карпат" Маркович провів на полі 65 хвилин і був замінений.
Перемога дозволила "Нимме Калью" піднятись на другу сходинку турнірної таблиці і впритул наблизитись до лідера чемпіонату – від "Флори" команду українців тепер відділяє лише одне очко. Тепер на рахунку Хомутова 4 голи в 6 матчах чемпіонату.