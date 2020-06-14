Український півзахисник "Нимме Калью" Владислав Хомутов зробив дубль в матчі 7 туру чемпіонату Естонії проти "Калева" (4:0).

Калев – Нимме Калью 0:4

Голи: Хомутов, 3, 36, Паур, 51, 90+2

Дивітсья також Шедевр в Італії: футболіст "Інтера" забив прямим ударом з кутового – відео

Дубль Владислава Хомутова

"Калев" на своєму полі приймав "Нимме" і вже за підсумками першого тайму поступався з рахунком 0:2. Автором обох голів став український півзахисник Владислав Хомутов, який відзначився на 3-й і на 36 хвилинах.

Зазначимо, що у гостей у стартовому складі з'явилось одразу троє українців – захисники Владислав Веремєєв і Андрій Маркович та півзахисник Владислав Хомутов. Ексгравець "Карпат" Маркович провів на полі 65 хвилин і був замінений.

Перемога дозволила "Нимме Калью" піднятись на другу сходинку турнірної таблиці і впритул наблизитись до лідера чемпіонату – від "Флори" команду українців тепер відділяє лише одне очко. Тепер на рахунку Хомутова 4 голи в 6 матчах чемпіонату.