Український тенісист Марченко про виступи в Росії: Наші країни близькі і нам від цього не дітися

Український тенісист Ілля Марченко висловився щодо поїздок на турніри у Росію. Ілля більше не виступає на змаганнях у Росії.

Не всі в Росії мають однакову думку

В інтерв'ю Sport.ua Марченко назвав виступи українських спортсменів у Росії політичним питанням.

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На його думку, кожен повинен вирішувати для себе сам.

Наші країни дуже близькі і нам від цього нікуди не дітися. Хтось має родичів, хтось має зовсім інше бачення ситуації. Якщо закривати кордони, то повністю, а також оголосити війну. Але коли навколо напівміри, то забороняти спортсменам там виступати я вважаю неправильним,

– заявив Марченко.

Марченко також переконаний, що в Росії не всі мають однакову думку. Тенісист стверджує, що там є добрі люди.

"Я не прихильник всіх рівняти під одну мірку. Не всі в Росії мають однакову думку. Також є багато добрих та щирих людей, які зламалися під тиском постійної пропаганди. Я не вважаю їх автоматично поганими. Всі можуть помилятися, я теж", – сказав Ілля.

Марченко заявив, що вирішив не їздити на змагання у Росію, адже відчуває дискомфорт.

"Зовсім нещодавно мені доводилося летіти через Москву, навіть в трансферній зоні не відчуваю себе спокійно", – додав спортсмен.

Що відомо про Іллю Марченка

32-річний український тенісист родом з Донецька. Ілля почав грати в теніс у 7 років. Улюблене покриття – хард, найкращий удар – форхенд.

Найвище досягнення на турнірах Великого шолома – 4 коло Відкритого чемпіонату США 2016 року, де Ілля в 4 сетах поступився майбутньому чемпіону Стену Ваврінці.

Найкраща позиція у рейтингу ATP – 74 позиція у 2016 році.