Головний тренер луцької "Волині" Андрій Тлумак, який недавно здав позитивний тест на коронавірус, розповів про свій стан.

Тлумак повідомив, що ще не готовий повернутися до роботи з командою. Його слова цитує Meta-ratings.com.ua.

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Я вже учетверте здав тест, чекаю його результати. Зізнаюся, три дні почувався погано, було важко. Але зараз, слава богу, вже краще, йду на поправку. Але, як і раніше, перебуваю в самоізоляції. Думаю, ще тиждень точно не зможу брати участь в тренувальному процесі команди,

– зазначив Тлумак.

Коронавірус у Андрія Тлумака

У головного тренера "Волині" Андрія Тлумака діагностовано коронавірус наприкінці червня.

41-річний тренер і його асистент Андрій Сапуга були відсутні на матчі 20-го туру Першої ліги проти "Чорноморця". Матч завершився розгромною перемогою "моряків" з рахунком 5:2.

Тлумак не єдиний хворий у "Волині"

У результаті тестування коронавірус було виявлено ще у двох працівників. Про це повідомлялося ще 23 червня.

Два позитивні тести здали члени тренерського штабу "Волині". Натомість всі футболісти луцького клубу здорові.