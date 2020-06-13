Український захисник Дмитро Башлай став справжнім рятівником свого "Подбескідзе". Йому вдалось вирвати для команди одне очко у програшному матчі.

У виїзному матчі другого за силою дивізіону Польщі "Подбескідзе" помірявся силами з клубом "Медзь", пише 24 канал. Варто побачити Форвард Яковенко-молодший знущається над суперниками у Європі – відео Неймовірний удар Команда Башлая до останнього поступалася супернику з рахунком 1:2. 30-річному українському футболісту вдалось блискавично замкнути подачу з кутового та врятувати для команди нічию. Огляд матчу дивіться відео: Кар'єра Башлая: головне Дорослу кар'єру розпочинав у футбольному клубі "Нафтовик-Укрнафта".

У 2014 році підписав контракт з казахським "Таразом", де був основним футболістом.

2016 року Башлай уклав контракт з донецьким "Олімпіком", але так і не зміг зіграти в УПЛ. Потім пограв у складі "Оболонь-Бровар".

У 2017 році став гравцем могильовського "Дніпра". А вже через рік перейшов до узбецького клубу "Машал".

Тепер виступає за польський "Подбескідзе".