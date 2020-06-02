Український журналіст несподівано розкритикував Андрія Шевченка за підтримку Флойда
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не залишився осторонь гучного скандалу в США.
Шевченко у своїх соцмережах виклав чорний квадрат із дописом Black lives matter (Життя темношкірих має значення) на підтримку темношкірих людей по всьому світу, пише 24 канал.
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У свою чергу, відомий журналіст Кирило Крижановський розкритикував Андрія Шевченка за цей пост.
"Життя українців, яких стріляють, гвалтують і катують мусора, головного тренера збірної України, на жаль, не хвилює. Вони ж білі. Та й нікому не потрібні... Як же просто боротися з расизмом в США, проживаючи десь в Лондоні..." – написав Крижановський в Facebook і прикріпив раніше опублікований пост Шевченка.
Журналіст також пригадав легенды українського футболу його спробу піти в політику в партії Наталії Королевської. "Нічого нового", – підсумував Крижановський.
Що відомо про смерть Джорджа Флойда
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда начебто за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав – адже він начебто навіть не опирався під час затримання.
- Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно – наступного дня чоловік помер.
- Міннеаполіс, Лос-Анджелес та Мемфіс охопили масові протести, наразі ситуація напружена, а на думку губернатора штату Волза – навіть "надзвичайно небезпечна".