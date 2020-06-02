Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не залишився осторонь гучного скандалу в США.

Шевченко у своїх соцмережах виклав чорний квадрат із дописом Black lives matter (Життя темношкірих має значення) на підтримку темношкірих людей по всьому світу, пише 24 канал.

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У свою чергу, відомий журналіст Кирило Крижановський розкритикував Андрія Шевченка за цей пост.

"Життя українців, яких стріляють, гвалтують і катують мусора, головного тренера збірної України, на жаль, не хвилює. Вони ж білі. Та й нікому не потрібні... Як же просто боротися з расизмом в США, проживаючи десь в Лондоні..." – написав Крижановський в Facebook і прикріпив раніше опублікований пост Шевченка.

Журналіст також пригадав легенды українського футболу його спробу піти в політику в партії Наталії Королевської. "Нічого нового", – підсумував Крижановський.

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