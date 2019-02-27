Український арбітр лайкою звинуватив тенісиста Стаховського в іграх на букмекерів

Після поразки на турнірі у Франції, український тенісист Сергій Стаховський отримав у свій адрес звинувачення утому, що він програє матчі для букмекерських контор.

Такі звинувачення пролунали від українського арбітра Ярослава Жадана. Він їх надіслав Стаховському у повідомленні в Instagram. При цьому Ярослав Жадан не надто добирав слова, використавши ненормативну лексику.

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Сам Ярослав Жадан займається суддівством футбольних матчів. Йому 24 роки. За даними Інформаційно-статистичної бази ФФУ, він відсудив 75 матчів. Але у професійному футболі лише дві ігри, де був помічником арбітра. Решта матчів – на рівні дитячо-юнацьких чи аматорських ліг. Відтак у його Instagram чимало фото саме з футбольних матчів.

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