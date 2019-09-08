Український арбітр обслужить матч чемпіонів світу у Франції

65 Читать новость на русском
Микола Балакін
Микола Балакін / УАФ

Поєдинок відбірного турніру Євро-2020 Франція — Андорра, що відбудеться 10 вересня в Сен-Дені, УЄФА довірив суддівській бригаді з України.

Головним арбітром виступатиме Микола Балакін. Його помічниками на лініях будуть Валентин Куцев та Володимир Висоцький. Четвертий арбітр – Ярослав Козик. Суддівський спостерігач – Хаїм Яков з Ізраїлю.

Варто побачити: Як вболівальники підтримували збірну України у Литві, а футболісти подякували їм: фото та відео

Варто додати, що ще один арбітр працюватиме на матч за участі топ-збірної. У понеділок, 9 вересня, у Таллінні відбудеться матч кваліфікації Євро-2020 між збірними Естонії та Нідерландів. Головним арбітром в полі працюватиме Сергій Бойко. На лініях йому допомагатимуть Володимир Володін та Андрій Скрипка. Четвертий арбітр – Євген Арановський.

 

blog_ava
Ураган "Доріан" загрожує понад 20 мільйонам людей: останні новини
сьогодні
15432
Теги: Спорт Футбол Євро-2020
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Леклер впевнено виграв гран-прі Італії, Хемілтон лише третій
сьогодні 17:38 Леклер впевнено виграв гран-прі Італії, Хемілтон лише третій
114
Євро-2020: Результати матчів та відео голів 7 вересня
сьогодні 11:52 Євро-2020: Результати матчів та відео голів 7 вересня
1940
Б'янка Андреєску здолала Серену Вільямс у фіналі US Open: відео
сьогодні 01:26 Б'янка Андреєску здолала Серену Вільямс у фіналі US Open: відео
789
Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
7 вересня 23:54 Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
3047
Португалія перемогла Сербію у відборі Євро-2020, команди забили шість голів: відео
7 вересня 23:40 Португалія перемогла Сербію у відборі Євро-2020, команди забили шість голів: відео
1225
Новини
Більше новин
Залиште відгук