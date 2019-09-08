Український арбітр обслужить матч чемпіонів світу у Франції
Поєдинок відбірного турніру Євро-2020 Франція — Андорра, що відбудеться 10 вересня в Сен-Дені, УЄФА довірив суддівській бригаді з України.
Головним арбітром виступатиме Микола Балакін. Його помічниками на лініях будуть Валентин Куцев та Володимир Висоцький. Четвертий арбітр – Ярослав Козик. Суддівський спостерігач – Хаїм Яков з Ізраїлю.
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Варто додати, що ще один арбітр працюватиме на матч за участі топ-збірної. У понеділок, 9 вересня, у Таллінні відбудеться матч кваліфікації Євро-2020 між збірними Естонії та Нідерландів. Головним арбітром в полі працюватиме Сергій Бойко. На лініях йому допомагатимуть Володимир Володін та Андрій Скрипка. Четвертий арбітр – Євген Арановський.
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