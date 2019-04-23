Український арбітр працюватиме на чемпіонаті світу

Український арбітр Сергій Защук працюватиме на матчах чемпіонату світу з баскетболу 2019 року в Китаї. ФІБА включила його в список рефері, які працюватимуть на цих змаганнях.

Фінальний турнір ЧС-2019 проходитиме з 31 серпня по 5 вересня в восьми містах Китаю. Збірна України не змогла подолати кваліфікаційний бар’єр і не виступатиме в Китаї.

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Варто зазначити, що Сергій Защук також працюватиме на матчах Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів ФІБА, які відбудуться 3-5 травня в бельгійському Антверпені.