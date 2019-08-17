Український арбітр працюватиме на Чемпіонаті світу з баскетболу
ФІБА представила список з 56 суддів, які будуть працювати на матчах чемпіонату світу-2019.
56 арбітрів представляють 40 країн. У їх числі українець Сергій Защук.
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Список арбітрів, які працюватимуть на Чемпіонаті світу з баскетболу
Чемпіонат світу з баскетболу 2019 року відбудеться в Китаї з 31 серпня по 15 вересня 2019 року. Вперше в турнірі зіграють 32 збірні, сім з яких отримують путівки на Олімпійські ігри 2020.
Джерело: 24 канал
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