Український арбітр працюватиме на Чемпіонаті світу з баскетболу

ФІБА представила список з 56 суддів, які будуть працювати на матчах чемпіонату світу-2019.

56 арбітрів представляють 40 країн. У їх числі українець Сергій Защук.

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Список арбітрів, які працюватимуть на Чемпіонаті світу з баскетболу

Чемпіонат світу з баскетболу 2019 року відбудеться в Китаї з 31 серпня по 15 вересня 2019 року. Вперше в турнірі зіграють 32 збірні, сім з яких отримують путівки на Олімпійські ігри 2020.