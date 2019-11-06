Український арбітр працюватиме на топ-матчі Ліги Європи

На поєдинку 4-го туру групового раунду Ліги Європи-2019/2020, в якому швейцарський "Базель" прийматиме іспанський "Хетафе", працюватиме українська суддівська бригада на чолі із Сергієм Бойком.

На лініях Сергію Бойку допомагатимуть Олександр Корнійко та Ігор Альохін. Четвертий арбітр – Микола Балакін.

Суддівським спостерігачем на цьому матчі виступить Ерол Ерзой з Туреччини.

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Додамо, що зустріч "Базель" – "Хетафе" відбудеться 7 листопада й розпочнеться о 19.55 за київським часом. Обидві команди – в лідерах групи C. Швейцарський клуб набрав 7 очок після трьох матчів, а іспанці – шість балів.