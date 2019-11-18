Український арбітр працюватиме на важливому матчі відбору Євро-2020

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Сергій Бойко / ФК "Олександрія"

Українська суддівська бригада на чолі із Сергієм Бойком отримала призначення на поєдинок відбору до Євро-2020.

Сергій Бойко відправиться до Словаччини, де обслужить матч тамтешньої збірної проти Азербайджану. Це буде матч у групі E. На лініях йому допомагатимуть Володимир Володін та Семен Шлончак. Четвертий арбітр – Віталій Романов.

Додамо, що зустріч відбудеться 19 листопада у Трнаві й розпочнеться о 21.45 за київським часом. Збірна Словаччини ще зберігає шанси на вихід на Євро-2020. Для цього команді слід перемагати Азербайджан та сподіватися, що у паралельному матчі Угорщина та Сербія зіграють внічию. Тоді саме словаки займуть друге місце у групі. Перше місце у групі зайняла збірна Хорватії.

До слова: Португалія та ще 16 збірних гарантували собі участь у Євро-2020

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Євро-2020
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