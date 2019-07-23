Український арбітр розсудить матч Ліги Європи між суперниками "Маріуполя"

49 Читать новость на русском
Сергій Бойко розсудить матч Ліги Європи
Сергій Бойко розсудить матч Ліги Європи / Фото з відкритих джерел

Українська бригада арбітрів розсудить кваліфікаційний матч Ліги Європи між суперниками "Маріуполя".

Сергій Бойко працюватиме на матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи – "АЗ Алкмар" – "Хеккен".

Читайте також: "Динамо" дізналося суперника у Лізі чемпіонів

Помічниками Бойка будуть Володимир Володін, Олександр Войтюк та Ярослав Козик.

Гра відбудеться 25 липня в Алкмарі. Зазначимо, що переможець цієї пари вийде в третій етап Ліги Європи, де зіграє з "Маріуполем".

Спорт 24 писав, що "Зоря" та "Маріуполь" дізналися потенційних суперників у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Луганська "Зоря", у випадку проходу чорногорської "Будучності", зіграє з переможцем пари "Осієк" (Хорватія) – ЦСКА (Софія, Болгарія). Перший матч відбудеться на полі суперників.

Перші ігри відбудуться 8 серпня. Матчі-відповіді заплановані на 15 серпня.

blog_ava
Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 98 відсотків голосів
23 липня
182069
Теги: Спорт Футбол Ліга Європи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Лунін продемонстрував фантастичну техніку на тренуванні "Реалу": фанати в шоці (відео)
23 липня 16:22 Лунін продемонстрував фантастичну техніку на тренуванні "Реалу": фанати в шоці (відео)
1467
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня 17:48 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9667
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4942
Володимир Кличко провів спаринг: відео
23 липня 14:10 Володимир Кличко провів спаринг: відео
1712
Forbes назвала список найдорожчих спортивних клубів: у топ-50 лише 8 футбольних команд
23 липня 13:33 Forbes назвала список найдорожчих спортивних клубів: у топ-50 лише 8 футбольних команд
547
Новини
Більше новин
Залиште відгук