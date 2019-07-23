Український арбітр розсудить матч Ліги Європи між суперниками "Маріуполя"
Українська бригада арбітрів розсудить кваліфікаційний матч Ліги Європи між суперниками "Маріуполя".
Сергій Бойко працюватиме на матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи – "АЗ Алкмар" – "Хеккен".
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Помічниками Бойка будуть Володимир Володін, Олександр Войтюк та Ярослав Козик.
Гра відбудеться 25 липня в Алкмарі. Зазначимо, що переможець цієї пари вийде в третій етап Ліги Європи, де зіграє з "Маріуполем".
Спорт 24 писав, що "Зоря" та "Маріуполь" дізналися потенційних суперників у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.
Луганська "Зоря", у випадку проходу чорногорської "Будучності", зіграє з переможцем пари "Осієк" (Хорватія) – ЦСКА (Софія, Болгарія). Перший матч відбудеться на полі суперників.
Перші ігри відбудуться 8 серпня. Матчі-відповіді заплановані на 15 серпня.
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