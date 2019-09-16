Український арбітр розсудить матч між "Карабахом" та "Севільєю" у Лізі Європи

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Євген Арановський
Євген Арановський

Український арбітр Євген Арановський отримав призначення на матч першого раунду групового етапу Ліги Європи. Він розсудить матч між азербайджанським "Карабахом" та іспанською "Севільєю".

Матч відбудеться у четвер, 19 вересня, у Баку. Початок зустрічі 19:55 за київським часом.

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Допомагатимуть Арановському на лінії інші українські арбітри – Семен Шлончак та Ігор Альохін. Четвертим арбітром призначено Ярослав Козик.

Варто відзначити, що "Карабах" та "Севілья" ніколи між собою не грали. Тож це буде перша очна зустріч для цих команд.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи ФК Севілья
Джерело: 24 канал
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