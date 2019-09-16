Український арбітр розсудить матч між "Карабахом" та "Севільєю" у Лізі Європи
Український арбітр Євген Арановський отримав призначення на матч першого раунду групового етапу Ліги Європи. Він розсудить матч між азербайджанським "Карабахом" та іспанською "Севільєю".
Матч відбудеться у четвер, 19 вересня, у Баку. Початок зустрічі 19:55 за київським часом.
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Допомагатимуть Арановському на лінії інші українські арбітри – Семен Шлончак та Ігор Альохін. Четвертим арбітром призначено Ярослав Козик.
Варто відзначити, що "Карабах" та "Севілья" ніколи між собою не грали. Тож це буде перша очна зустріч для цих команд.
Джерело: 24 канал
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