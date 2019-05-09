Український арбітр розсудить матч юнацького чемпіонату Європи Франція – Нідерланди

Киянин Микола Балакін призначений головним рефері поєдинку третього туру групового раунду фінальної частини чемпіонату Європи (U-17) у квартеті B Франція – Нідерланди.

Матч між збірними Франції та Нідерландів розпочався о 18:30 9 травня в ірландському Дубліні.

На лініях українцю допомагають косовар Фатлум Беріша та казахстанець Сергій Вассютін. Обов’язки четвертого арбітра виконує валлієць Ервел Гріффіт.

Для Балакіна цей матч стане вже третім на турнірі.

Читайте також: На новій формі київського "Динамо" з'явиться легендарний автограф

Нагадаємо, що за медалі на Євро-2019 (U-17) в Ірландії сперечаються 16 команд. Юнацька збірна України на форум не потрапила, поступившись в еліт-раунді одноліткам із Греції та Іспанії.