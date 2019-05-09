Український арбітр розсудить матч юнацького чемпіонату Європи Франція – Нідерланди

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Микола Балакін
Микола Балакін / ФФУ

Киянин Микола Балакін призначений головним рефері поєдинку третього туру групового раунду фінальної частини чемпіонату Європи (U-17) у квартеті B Франція – Нідерланди.

Матч між збірними Франції та Нідерландів розпочався о 18:30 9 травня в ірландському Дубліні.

На лініях українцю допомагають косовар Фатлум Беріша та казахстанець Сергій Вассютін. Обов’язки четвертого арбітра виконує валлієць Ервел Гріффіт.

Для Балакіна цей матч стане вже третім на турнірі.

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Нагадаємо, що за медалі на Євро-2019 (U-17) в Ірландії сперечаються 16 команд. Юнацька збірна України на форум не потрапила, поступившись в еліт-раунді одноліткам із Греції та Іспанії.

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Теги: Спорт Футбол
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