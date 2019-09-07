Український арбітр розсудить матч за участі топ-збірної у відборі на Євро-2020

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Український арбітр розсудить матч за участі топ-збірної у відборі на Євро-2020

У понеділок, 9 вересня, у Таллінні відбудеться матч кваліфікації Євро-2020 між збірними Естонії та Нідерландів. Розсудить цей матч українська бригада арбітрів.

Головним арбітром в полі працюватиме Сергій Бойко. на лініях йому допомагатимуть Володимир Володін та Андрій Скрипка. Четвертий арбітр – Євген Арановський.

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Матч Естонія – Нідерланди розпочнеться о 21:45.

Варто додати, що Нідерланди поки займають третє місце у своїй групі. Команда напередодні 6 вересня у феєричному матчі перемогла збірну Німеччини на виїзді. Естонія ж займає останнє місце у групі, програвши всі чотири матчі. У тому числі останній матч проти Білорусі на власному полі, пропустивши гол вже у доданий арбітром час.

До слова: Євро-2020: результати матчів та відео голів 6 вересня

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Теги: Спорт Футбол Євро-2020
Джерело: 24 канал
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