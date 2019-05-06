Український арбітр вдев'яте у кар'єрі буде працювати на "Фіналі чотирьох" Євроліги

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Борис Рижик
Борис Рижик / ФБУ

Український арбітр Борис Рижик працюватиме на "Фіналі чотирьох" Євроліги з баскетболу. Рижик потрапив у число арбітрів, яких запрошено обслуговувати вирішальні матчі сезону.

Українець увійшов до вісімки рефері, які будуть обслуговувати матчі турніру у Віторії, Іспанія, 18-20 травня. Про це повідомляє прес-служба турніру.

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Для Рижика це вже дев'ятий "Фінал чотирьох" в кар'єрі. Крім цього, він чотири рази обслуговував безпосередньо фінал турніру, а також фінали Олімпійських ігор-2016, чемпіонату світу-2014 і декількох чемпіонатів Європи.

До слова, уже визначені півфінальні пари турніру в Іспанії. ЦСКА зіграє з "Реалом", а "Фенербахче" з "Ефесом".

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол
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