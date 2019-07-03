Український баскетболіст Кравцов вийшов у ринг проти непереможного боксера: відео
Український баскетболіст В'ячеслав Кравцов спробував себе в ролі боксера. Капітан збірної України з баскетболу вийшов у ринг з боксером Олександром Захожим.
31-річний Кравцов, який минулий сезон провів у складі іспанського клубу "Фуенлабрада", вирішив провести спаринг проти Захожого.
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Перспективний український супертяж дав невеличкий майстер-клас баскетболісту.
Помітно, що В'ячеслав нічим не поступається боксеру в габаритах, а відтак на перший план виходить техніка. Захожий спробував Кравцова навчити декількох аспектів боксу.
Олександр Захожий, який виступає у важкій вазі, вже встиг провести 10 поєдинків на професійному ринзі й всі виграв. В активі українця 8 нокаутів.