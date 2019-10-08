Український баскетболіст НБА вперше показав, як живе в Америці: відео

Український професійний баскетболіст Олексій Лень, який виступає за команду Національної баскетбольної асоціації "Атланта Хокс" вперше показав свій будинок в США.

На відео перекладеному Sport.ua Олексій показав свій будинок і дав невелике інтерв'ю з приводу свого повсякденного життя.

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Хто такий Олексій Лень?

Український баскетболіст. У 2010 році Лень став гравцем баскетбольного клубу "Дніпро". Ставав чемпіоном української Суперліги серед дублюючих складів. У 2011 році дубль "Дніпра"завоював чемпіонство, а Лень був визнаний найкращим центровим першості.



Був гравцем збірних команд України U-16 і U-18. Брав участь в чемпіонаті Європи та різних європейських турнірах. Олексій Лень був лідером збірної України на чемпіонаті Європи серед юнаків до 18 років у 2010 році.



У 2011 і 2012 році грав за коледж Меріленда. Зараз Олексій виступає за команду НБA "Атланта Хоукс", за яку грає з 2018 року. До цього протягом 5-ти років виступав в "Фінікс Санз".