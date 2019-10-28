Український баскетболіст НБА з травмою ребра грав у матчі проти "Орландо"

Український центровий "Атланти" Олексій Лень отримав забій ребра напередодні матчу з "Орландо".

Лень отримав пошкодження на початку тижня, але це не заважало йому виходити на майданчик, повідомляє журналіст The Athletic Кріс Кіршнер.

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За інформацією джерела, українець отримав пошкодження перед матчем з "Орландо" (103:99), в якому Олексій за 20 хвилин набрав три очки, чотири підбори і одну передачу.

Очікується, що проблема не є серйозною, проте участь Леня в найближчих матчах регулярного чемпіонату НБА проти "Філадельфії" під питанням.

У ниніщньому сезоні Олексій провів за "Хоукс" два матчі, в яких набирав в середньому 3,5 очка, робив 5 підбирань і 1 передачу при точності 22,2% з гри і 25% з-за дуги.